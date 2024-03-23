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Открытое горение сохраняется в "Крокусе" после теракта

Открытое горение сохраняется в "Крокусе" после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Открытое горение сохраняется в "Крокусе" после теракта

Открытое горение сохраняется в "Крокус сити холле" после теракта, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:54

2024-03-23T04:54

2024-03-23T04:59

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

россия

красногорск

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Открытое горение сохраняется в "Крокус сити холле" после теракта, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пламя от горящего ТЦ видно из окон и с балконов ближайших к "Крокусу" многоэтажек. Предположительно, горит крыша строения. Также от здания идет черный дым.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, крокус, россия, красногорск