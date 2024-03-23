Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Она еще раз отметила, что вся необходимая пострадавшим помощь оказывается, работают квалифицированные бригады специалистов Москвы, Московской области и федеральных учреждений, ресурсов достаточно. "Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано", - уточнила Голикова. Она добавила, что в рамках психологической помощи пострадавшим и их семьям работают специалисты Института Сербского, МЧС, ФМБА России. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
04:10
Она еще раз отметила, что вся необходимая пострадавшим помощь оказывается, работают квалифицированные бригады специалистов Москвы, Московской области и федеральных учреждений, ресурсов достаточно.
"Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано", - уточнила Голикова.
Она добавила, что в рамках психологической помощи пострадавшим и их семьям работают специалисты Института Сербского, МЧС, ФМБА России.
Часть пострадавших при теракте в "Крокусе" переведут в федеральные клиники
04:09
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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