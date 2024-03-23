https://ria.ru/20240323/golikova-1935165604.html

Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье

Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье

Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:24

2024-03-23T04:24

2024-03-23T04:26

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Она еще раз отметила, что вся необходимая пострадавшим помощь оказывается, работают квалифицированные бригады специалистов Москвы, Московской области и федеральных учреждений, ресурсов достаточно. "Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано", - уточнила Голикова. Она добавила, что в рамках психологической помощи пострадавшим и их семьям работают специалисты Института Сербского, МЧС, ФМБА России. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), татьяна голикова