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Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:24 23.03.2024 (обновлено: 04:26 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/golikova-1935165604.html
Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье
Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024
Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье
Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T04:24
2024-03-23T04:26
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Она еще раз отметила, что вся необходимая пострадавшим помощь оказывается, работают квалифицированные бригады специалистов Москвы, Московской области и федеральных учреждений, ресурсов достаточно. "Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано", - уточнила Голикова. Она добавила, что в рамках психологической помощи пострадавшим и их семьям работают специалисты Института Сербского, МЧС, ФМБА России. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/mchs-1935164731.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), татьяна голикова
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Татьяна Голикова
Голикова рассказала о помощи регионов в связи с терактом в Подмосковье

Голикова: разные регионы предлагали помощь в связи с терактом в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Разные регионы России предлагали помощь в работе с пострадавшими при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
04:10
Она еще раз отметила, что вся необходимая пострадавшим помощь оказывается, работают квалифицированные бригады специалистов Москвы, Московской области и федеральных учреждений, ресурсов достаточно.
"Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано", - уточнила Голикова.
Она добавила, что в рамках психологической помощи пострадавшим и их семьям работают специалисты Института Сербского, МЧС, ФМБА России.
Машины скорой помощи и полиции на дороге недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Часть пострадавших при теракте в "Крокусе" переведут в федеральные клиники
04:09
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Татьяна Голикова
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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