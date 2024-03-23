https://ria.ru/20240323/golikova-1935154932.html

Голикова приехала в НИИ скорой помощи

Голикова приехала в НИИ скорой помощи - РИА Новости, 23.03.2024

Голикова приехала в НИИ скорой помощи

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова приехала в НИИ скорой помощи им. Н.В. им. Склифосовского, где могут находиться раненые после теракта в "Крокус РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:52

2024-03-23T02:52

2024-03-23T03:02

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

татьяна голикова

россия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова приехала в НИИ скорой помощи им. Н.В. им. Склифосовского, где могут находиться раненые после теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова приехала в НИИ скорой помощи им. Н.В. им. Склифосовского. Туда привезли нескольких пострадавших после теракта в "Крокус сити холле"ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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