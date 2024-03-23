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Власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье

Власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье

Глава Люберец Дмитрий Волков призвал граждан не доверять фейковым рассылкам о возможных вооруженных происшествиях в торговых центрах, школах и социально... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:37

2024-03-23T00:37

2024-03-23T00:37

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий волков

крокус

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Люберец Дмитрий Волков призвал граждан не доверять фейковым рассылкам о возможных вооруженных происшествиях в торговых центрах, школах и социально значимых объектах Подмосковья. "В подмосковных чатах зафиксирована массовая рассылка фейковых сообщений о возможных вооруженных происшествиях в ТЦ, школах, социально значимых объектах. Убедительно прошу: не поддавайтесь панике, доверяйте информации только из официальных источников!" – написал Волков в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, дмитрий волков, крокус, дмитрий песков, владимир путин