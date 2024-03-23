https://ria.ru/20240323/etazhi-1935173609.html

Верхние этажи "Крокуса" полностью уничтожены пожаром

Верхние этажи "Крокуса" полностью уничтожены пожаром - РИА Новости, 23.03.2024

Верхние этажи "Крокуса" полностью уничтожены пожаром

Три верхних этажа "Крокус Сити Холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:03

2024-03-23T06:03

2024-03-23T12:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

происшествия

брянская область

украина

александр бортников

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Три верхних этажа "Крокус Сити Холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, в здании полностью выбиты стекла, внутри виден выгоревший интерьер.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 93 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. Известно о более ста пострадавших, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

брянская область

украина

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Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кадры тушения пожара в "Крокусе" Новые кадры тушения пожара в "Крокусе" от МЧС. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. 2024-03-23T06:03 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия, брянская область, украина, александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)