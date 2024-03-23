https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html

В Россию экстрадировали экс-полицейского, обвиняемого в массовом убийстве

В Россию экстрадировали экс-полицейского, обвиняемого в массовом убийстве - РИА Новости, 23.03.2024

В Россию экстрадировали экс-полицейского, обвиняемого в массовом убийстве

Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых, бывший сотрудник ГИБДД, экстрадирован в Москву из Вьетнама. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:09

2024-03-23T06:09

2024-03-23T06:09

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

ирина волк

гибдд мвд рф

интерпол

вьетнам

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых, бывший сотрудник ГИБДД, экстрадирован в Москву из Вьетнама. Тела трех застреленных женщин нашли 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина оказалась угнана. Согласно информации Тверского суда Москвы, обвиняемый в убийстве – Михаил Борзых, скрывшийся от следствия. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Борзых - бывший сотрудник ГИБДД по Подмосковью, а убитая хозяйка дома была владелицей завода компаний "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" и ЧПК ("Черноморская пивоваренная компания"). "В ближайшее время мои коллеги... доставят в Москву обвиняемого в совершении одного из самых резонансных преступлений последних месяцев. По версии следствия, в феврале текущего года в Подмосковье фигурант застрелил трех женщин, похитил несколько миллионов рублей и дорогостоящий автомобиль. Личность злоумышленника была установлена, но он успел скрыться от правосудия за границей", - рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что международный розыск по каналам Интерпола позволил установить, что преступник находится во Вьетнаме. Власти этой страны задержали разыскиваемого и приняли решение депортировать его в Россию. "Сегодня в аэропорту Хошимин представители вьетнамских правоохранительных органов передали обвиняемого сотрудникам МВД России", - резюмировала Волк.

https://ria.ru/20240301/ekstraditsiya-1930382966.html

https://ria.ru/20231115/napadeniya-1909596916.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

вьетнам

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россия, происшествия, московская область (подмосковье), москва, ирина волк, гибдд мвд рф, интерпол, вьетнам