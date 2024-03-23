https://ria.ru/20240323/dtp-1935381946.html

В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль

В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль - РИА Новости, 23.03.2024

В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль

Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, скончалась, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:35

2024-03-23T22:35

2024-03-23T22:35

происшествия

кострома

костромская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, скончалась, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области. Накануне сообщалось, что ребенок в реанимации. "Девочка сегодня скончалась", - сказала собеседница агентства. Она также отметила, что в субботу водителя автомобиля, сбившего маму и ребенка, отправили под домашний арест. ДТП произошло 21 марта в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.

https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html

https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html

кострома

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, костромская область