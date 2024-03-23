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В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль - РИА Новости, 23.03.2024
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22:35 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/dtp-1935381946.html
В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль
В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль - РИА Новости, 23.03.2024
В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль
Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, скончалась, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:35
2024-03-23T22:35
происшествия
кострома
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, скончалась, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области. Накануне сообщалось, что ребенок в реанимации. "Девочка сегодня скончалась", - сказала собеседница агентства. Она также отметила, что в субботу водителя автомобиля, сбившего маму и ребенка, отправили под домашний арест. ДТП произошло 21 марта в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html
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происшествия, кострома, костромская область
Происшествия, Кострома, Костромская область
В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую сбил автомобиль

В Костроме умерла девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Девятимесячная девочка, которую вместе с мамой сбил автомобиль на тротуаре в Костроме, скончалась, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Костромской области.
Накануне сообщалось, что ребенок в реанимации.
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"Девочка сегодня скончалась", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что в субботу водителя автомобиля, сбившего маму и ребенка, отправили под домашний арест.
ДТП произошло 21 марта в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. По предварительным данным прокуратуры и полиции, водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
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