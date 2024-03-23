https://ria.ru/20240323/dtp-1935173479.html

В Приморье в ДТП погибла женщина и двое детей

В Приморье в ДТП погибла женщина и двое детей - РИА Новости, 23.03.2024

В Приморье в ДТП погибла женщина и двое детей

Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще один ребенок находится в реанимации после аварии с "Камазом" в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:03

2024-03-23T06:03

2024-03-23T06:03

происшествия

россия

хабаровск

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще один ребенок находится в реанимации после аварии с "Камазом" в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария произошла в субботу около 7 утра (00.00 мск) на 525-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Женщина за рулем Honda Freed не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Камазом". "В результате ДТП женщина 1987 г. р. и две несовершеннолетние девочки погибли на месте. Еще один ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении. СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

https://ria.ru/20240322/dtp-1934859275.html

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россия

хабаровск

владивосток

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происшествия, россия, хабаровск, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), приморский край