https://ria.ru/20240323/donorstvo-1935367794.html

Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в теракте

Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в теракте

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших при теракте в Красногорске, сообщается в его телеграм-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:09

2024-03-23T21:09

2024-03-23T21:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

андрей воробьев

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших при теракте в Красногорске, сообщается в его телеграм-канале. "Почти сутки прошли с начала теракта. Спасибо каждому, кто сейчас вместе с нами. Спасибо тем, кто стоит в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, спасибо нашим медикам и спасателям. Специалисты МЧС России - 104 человека и 19 единиц техники - продолжают разбирать завалы в концертном зале и тушить оставшиеся очаги пожара", - отметил Воробьев в своем телеграм-канале. Также глава региона отметил, что в "Крокусе" сейчас затруднен доступ к стене, которую необходимо снести специалистам для того, чтобы продолжить поисковую операцию. "Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы. Сейчас есть сложность - затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию", - добавил Воробьев. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, андрей воробьев, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)