https://ria.ru/20240323/donor-1935214287.html

Москвичи с редкой группой крови сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"

Москвичи с редкой группой крови сдают кровь для пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Москвичи с редкой группой крови сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"

Москвичи с самой редкой группой крови сдают кровь для пострадавших в "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:31

2024-03-23T10:31

2024-03-23T10:31

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

михаил мурашко

владимир путин

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москвичи с самой редкой группой крови сдают кровь для пострадавших в "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Жители с самой редкой группой крови приезжают в пункты сдачи крови", - говорится в сообщении. В сообщении благодарят доноров за отзывчивость и готовность всегда помочь. "Благодаря нашим донорам в Москве достаточно запасов донорской крови и её компонентов. Спасибо тем, кто сегодня нашел возможность прийти и сдать кровь", - дополняется в сообщении. По сообщениям корреспондентов РИА Новости, у пунктов сдачи крови с утра образовались огромные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/krov-1935208562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, михаил мурашко, владимир путин, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия