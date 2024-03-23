https://ria.ru/20240323/donetsk-1935233705.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.03.2024

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:43

2024-03-23T11:43

2024-03-23T11:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается, с 7.40 до 9.55 по Донецку выпустили 12 снарядов. Кроме того, в 9.00 на Центрально-Городской район Горловки был сброшен взрывоопасный предмет, затем украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Никитовскому району города. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.00 - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БпЛА… 10.25 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Также в 9.30 был зафиксирован удар по Старомихайловке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия