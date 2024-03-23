https://ria.ru/20240323/donetsk-1935233705.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T11:43
2024-03-23T11:43
2024-03-23T11:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается, с 7.40 до 9.55 по Донецку выпустили 12 снарядов. Кроме того, в 9.00 на Центрально-Городской район Горловки был сброшен взрывоопасный предмет, затем украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Никитовскому району города. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.00 - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БпЛА… 10.25 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Также в 9.30 был зафиксирован удар по Старомихайловке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости.
Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщает в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщается, с 7.40 до 9.55 по Донецку выпустили 12 снарядов. Кроме того, в 9.00 на Центрально-Городской район Горловки был сброшен взрывоопасный предмет, затем украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Никитовскому району города.
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.00 - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БпЛА… 10.25 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Также в 9.30 был зафиксирован удар по Старомихайловке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине