https://ria.ru/20240323/domodedovo-1935196339.html
Аэропорт "Домодедово" сохранило меры безопасности в полном объеме
Аэропорт "Домодедово" сохранило меры безопасности в полном объеме - РИА Новости, 23.03.2024
Аэропорт "Домодедово" сохранило меры безопасности в полном объеме
Аэропорт "Домодедово" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:06
2024-03-23T09:06
2024-03-23T09:21
теракт в "крокус сити холле"
домодедово (аэропорт)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили авиагаваней."Усиление мер безопасности сохраняется в полном объеме", - заявил представитель "Домодедово".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Домодедово (аэропорт), Безопасность
Аэропорт "Домодедово" сохранило меры безопасности в полном объеме
В аэропорту "Домодедово" рассказали о мерах безопасности