https://ria.ru/20240323/byudzhet-1935362540.html

Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов

Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов - РИА Новости, 23.03.2024

Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:07

2024-03-23T20:07

2024-03-23T20:13

сша

в мире

украина

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, тем самым не допустив "шатдауна", сообщил Белый дом.Ранее соответствующий законопроект поддержали палата представителей и сенат.В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля.Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, теперь законодатели должны были согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозило приостановление работы.

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, джо байден