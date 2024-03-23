https://ria.ru/20240323/byudzhet-1935362540.html
Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов
Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов - РИА Новости, 23.03.2024
Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов
Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T20:07
2024-03-23T20:07
2024-03-23T20:13
сша
в мире
украина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, тем самым не допустив "шатдауна", сообщил Белый дом.Ранее соответствующий законопроект поддержали палата представителей и сенат.В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля.Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, теперь законодатели должны были согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозило приостановление работы.
https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3ab3c0345e0f1cfb7307accd77197d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, джо байден
США, В мире, Украина, Джо Байден
Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов
Байден подписал проект бюджета США на 1,2 триллиона долларов для федведомств
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, тем самым не допустив "шатдауна", сообщил Белый дом.
Ранее соответствующий законопроект поддержали палата представителей и сенат.
В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины
, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля
.
Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, теперь законодатели должны были согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозило приостановление работы.
Империя испускает последний всхлип