https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935222622.html

Крупнейший ТЦ России "Авиапарк" будет проверять документы посетителей

Крупнейший ТЦ России "Авиапарк" будет проверять документы посетителей - РИА Новости, 23.03.2024

Крупнейший ТЦ России "Авиапарк" будет проверять документы посетителей

Крупнейший торговый центр в России - "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве - в социальной сети "ВКонтакте" просит своих посетителей с пониманием отнестись к... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:04

2024-03-23T11:04

2024-03-23T11:05

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Недвижимость. Крупнейший торговый центр в России - "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве - в социальной сети "ВКонтакте" просит своих посетителей с пониманием отнестись к возможным проверкам документов на фоне трагедии, произошедшей в "Крокус сити холле". "Авиапарк" выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает выздоровления пострадавшим в концертном зале Crocus City Hall. В связи со случившимся мы усилили меры охраны и досмотра. Отнеситесь с пониманием к возможной проверке документов. Просим незамедлительно сообщать о подозрительных лицах и найденных предметах службе охраны или по телефону 112", - говорится в аккаунте "Авиапарка". Там также уточняется, что в субботу торговый центр будет открыт до 23.00 мск. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)