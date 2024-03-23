https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935196545.html
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек - РИА Новости, 23.03.2024
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек
Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:07
2024-03-23T09:07
2024-03-23T09:38
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили авиагаваней."Сотрудники сектора безопасности продолжают несение службы в усиленном режиме. На протяжении ночи каких-либо происшествий не отмечено. Рейсы обслуживаются без задержек", - рассказали в пресс-службе "Жуковского".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, аэропорт "жуковский"
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Аэропорт "Жуковский"
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек, происшествий не было