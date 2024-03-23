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Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:07 23.03.2024 (обновлено: 09:38 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935196545.html
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек - РИА Новости, 23.03.2024
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек
Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:07
2024-03-23T09:38
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили авиагаваней."Сотрудники сектора безопасности продолжают несение службы в усиленном режиме. На протяжении ночи каких-либо происшествий не отмечено. Рейсы обслуживаются без задержек", - рассказали в пресс-службе "Жуковского".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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безопасность, аэропорт "жуковский"
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Аэропорт "Жуковский"
Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек

Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек, происшествий не было

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили авиагаваней.
"Сотрудники сектора безопасности продолжают несение службы в усиленном режиме. На протяжении ночи каких-либо происшествий не отмечено. Рейсы обслуживаются без задержек", - рассказали в пресс-службе "Жуковского".
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"БезопасностьАэропорт "Жуковский"
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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