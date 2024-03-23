https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935196545.html

Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек

Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек - РИА Новости, 23.03.2024

Рейсы в аэропорту "Жуковский" обслуживаются без задержек

Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:07

2024-03-23T09:07

2024-03-23T09:38

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" сохраняет ранее введенные усиленные меры безопасности после произошедшего в "Крокус-сити-холле" теракта, сообщили РИА Новости представили авиагаваней."Сотрудники сектора безопасности продолжают несение службы в усиленном режиме. На протяжении ночи каких-либо происшествий не отмечено. Рейсы обслуживаются без задержек", - рассказали в пресс-службе "Жуковского".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, аэропорт "жуковский"