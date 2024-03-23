https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935193419.html

Wildberries усилит охрану складов после теракта в Подмосковье

Wildberries усилит охрану складов после теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Wildberries усилит охрану складов после теракта в Подмосковье

Маркетплейс Wildberries повысит уровень безопасности на своих складах, в том числе будет увеличено количество охраны, сообщили РИА Новости в компании на фоне... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:51

2024-03-23T08:51

2024-03-23T08:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

wildberries

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries повысит уровень безопасности на своих складах, в том числе будет увеличено количество охраны, сообщили РИА Новости в компании на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее компания объявила о том, что в связи со сложившейся ситуацией приняла решение продлить хранение товаров во всех пунктах выдачи заказов Москвы и Московской области. "Wildberries повысит уровень безопасности на своих складах. Будет увеличено количество охраны, а также тщательно проверяться легковоспламеняющиеся предметы", - заявили агентству в компании. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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Кадры с места теракта в "Крокус Сити Холле" Первые утренние кадры с места теракта: пожарные продолжают тушить возгорание, дым уже не такой густой, как пару часов назад, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-23T08:51 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), wildberries, крокус сити холл