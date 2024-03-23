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Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:29 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935188545.html
Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности
Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности - РИА Новости, 23.03.2024
Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности
Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:29
2024-03-23T08:29
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
михаил мурашко
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и Благовещенский государственный педагогический университет с 23 марта перешли на дистанционное обучение до особого распоряжения, сообщает правительство Амурской области и сайты вузов. "В связи с терактом в Подмосковье в образовательных организациях области усилили меры безопасности", - говорится в сообщении правительства. Согласно приказу, увеличится частота осмотров зданий и прилегающих территорий, усилят контроль за входящими в здания людьми. Учебные занятия будут проходить в обычном графике, отменены развлекательные мероприятия. Спортивные и научные мероприятия будут проходить без широкого анонсирования и зрителей, уточнили в правительстве. На сайте Амурского госуниверситета опубликованы два приказа ректора Андрея Плутенко. "Об организации образовательного процесса для обучающихся в дистанционном формате. В целях обеспечения режима безопасности в Амурском государственном университете и в соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности в образовательных организациях приказываю: руководителям структурных подразделений обеспечить организацию образовательного процесса для обучающихся… с 23.03.2024 года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СДО Moodle", - говорится в тексте. Указывается, что приказ действует до особого распоряжения. Второй документ ограничивает проведение массовых мероприятий, усиливает пропускной режим, исключает допуск посторонних лиц в университет, устанавливает пропуск и другие меры безопасности. "В Амурской области на этих выходных в связи с терактом отменены все массовые и развлекательные мероприятия, точно также, как и в нашем университете, а все занятия переведены в дистанционный формат. Поэтому, прошу вас по возможности оставаться дома. Будьте уверены, чтобы обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников, мы усилим меры безопасности в БГПУ", - написала в своём Telegram-канале ректор БГПУ Вера Щёкина. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности

В Приамурье из-за усиления мер безопасности два вуза перешли на "дистанционку"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНабережная реки Амур в Благовещенске
Набережная реки Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и Благовещенский государственный педагогический университет с 23 марта перешли на дистанционное обучение до особого распоряжения, сообщает правительство Амурской области и сайты вузов.
"В связи с терактом в Подмосковье в образовательных организациях области усилили меры безопасности", - говорится в сообщении правительства.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Согласно приказу, увеличится частота осмотров зданий и прилегающих территорий, усилят контроль за входящими в здания людьми. Учебные занятия будут проходить в обычном графике, отменены развлекательные мероприятия. Спортивные и научные мероприятия будут проходить без широкого анонсирования и зрителей, уточнили в правительстве.
На сайте Амурского госуниверситета опубликованы два приказа ректора Андрея Плутенко.
"Об организации образовательного процесса для обучающихся в дистанционном формате. В целях обеспечения режима безопасности в Амурском государственном университете и в соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности в образовательных организациях приказываю: руководителям структурных подразделений обеспечить организацию образовательного процесса для обучающихся… с 23.03.2024 года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СДО Moodle", - говорится в тексте.
Указывается, что приказ действует до особого распоряжения. Второй документ ограничивает проведение массовых мероприятий, усиливает пропускной режим, исключает допуск посторонних лиц в университет, устанавливает пропуск и другие меры безопасности.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В Петербурге усилили безопасность социальной инфраструктуры
Вчера, 00:16
"В Амурской области на этих выходных в связи с терактом отменены все массовые и развлекательные мероприятия, точно также, как и в нашем университете, а все занятия переведены в дистанционный формат. Поэтому, прошу вас по возможности оставаться дома. Будьте уверены, чтобы обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников, мы усилим меры безопасности в БГПУ", - написала в своём Telegram-канале ректор БГПУ Вера Щёкина.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМихаил МурашкоДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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