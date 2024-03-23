Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и Благовещенский государственный педагогический университет с 23 марта перешли на дистанционное обучение до особого распоряжения, сообщает правительство Амурской области и сайты вузов. "В связи с терактом в Подмосковье в образовательных организациях области усилили меры безопасности", - говорится в сообщении правительства. Согласно приказу, увеличится частота осмотров зданий и прилегающих территорий, усилят контроль за входящими в здания людьми. Учебные занятия будут проходить в обычном графике, отменены развлекательные мероприятия. Спортивные и научные мероприятия будут проходить без широкого анонсирования и зрителей, уточнили в правительстве. На сайте Амурского госуниверситета опубликованы два приказа ректора Андрея Плутенко. "Об организации образовательного процесса для обучающихся в дистанционном формате. В целях обеспечения режима безопасности в Амурском государственном университете и в соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности в образовательных организациях приказываю: руководителям структурных подразделений обеспечить организацию образовательного процесса для обучающихся… с 23.03.2024 года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СДО Moodle", - говорится в тексте. Указывается, что приказ действует до особого распоряжения. Второй документ ограничивает проведение массовых мероприятий, усиливает пропускной режим, исключает допуск посторонних лиц в университет, устанавливает пропуск и другие меры безопасности. "В Амурской области на этих выходных в связи с терактом отменены все массовые и развлекательные мероприятия, точно также, как и в нашем университете, а все занятия переведены в дистанционный формат. Поэтому, прошу вас по возможности оставаться дома. Будьте уверены, чтобы обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников, мы усилим меры безопасности в БГПУ", - написала в своём Telegram-канале ректор БГПУ Вера Щёкина. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности
В Приамурье из-за усиления мер безопасности два вуза перешли на "дистанционку"
Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и Благовещенский государственный педагогический университет с 23 марта перешли на дистанционное обучение до особого распоряжения, сообщает правительство Амурской области и сайты вузов.
"В связи с терактом в Подмосковье в образовательных организациях области усилили меры безопасности", - говорится в сообщении правительства.
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Согласно приказу, увеличится частота осмотров зданий и прилегающих территорий, усилят контроль за входящими в здания людьми. Учебные занятия будут проходить в обычном графике, отменены развлекательные мероприятия. Спортивные и научные мероприятия будут проходить без широкого анонсирования и зрителей, уточнили в правительстве.
На сайте Амурского госуниверситета опубликованы два приказа ректора Андрея Плутенко.
"Об организации образовательного процесса для обучающихся в дистанционном формате. В целях обеспечения режима безопасности в Амурском государственном университете и в соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности в образовательных организациях приказываю: руководителям структурных подразделений обеспечить организацию образовательного процесса для обучающихся… с 23.03.2024 года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СДО Moodle", - говорится в тексте.
Указывается, что приказ действует до особого распоряжения. Второй документ ограничивает проведение массовых мероприятий, усиливает пропускной режим, исключает допуск посторонних лиц в университет, устанавливает пропуск и другие меры безопасности.
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"В Амурской области на этих выходных в связи с терактом отменены все массовые и развлекательные мероприятия, точно также, как и в нашем университете, а все занятия переведены в дистанционный формат. Поэтому, прошу вас по возможности оставаться дома. Будьте уверены, чтобы обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников, мы усилим меры безопасности в БГПУ", - написала в своём Telegram-канале ректор БГПУ Вера Щёкина.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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