https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935188545.html

Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности

Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности - РИА Новости, 23.03.2024

Школы и колледжи Приамурья усилят меры безопасности

Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:29

2024-03-23T08:29

2024-03-23T08:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Школы, колледжи и другие образовательные организации Приамурья в связи с терактом в Подмосковье усилят меры безопасности, Амурский государственный университет и Благовещенский государственный педагогический университет с 23 марта перешли на дистанционное обучение до особого распоряжения, сообщает правительство Амурской области и сайты вузов. "В связи с терактом в Подмосковье в образовательных организациях области усилили меры безопасности", - говорится в сообщении правительства. Согласно приказу, увеличится частота осмотров зданий и прилегающих территорий, усилят контроль за входящими в здания людьми. Учебные занятия будут проходить в обычном графике, отменены развлекательные мероприятия. Спортивные и научные мероприятия будут проходить без широкого анонсирования и зрителей, уточнили в правительстве. На сайте Амурского госуниверситета опубликованы два приказа ректора Андрея Плутенко. "Об организации образовательного процесса для обучающихся в дистанционном формате. В целях обеспечения режима безопасности в Амурском государственном университете и в соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности в образовательных организациях приказываю: руководителям структурных подразделений обеспечить организацию образовательного процесса для обучающихся… с 23.03.2024 года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СДО Moodle", - говорится в тексте. Указывается, что приказ действует до особого распоряжения. Второй документ ограничивает проведение массовых мероприятий, усиливает пропускной режим, исключает допуск посторонних лиц в университет, устанавливает пропуск и другие меры безопасности. "В Амурской области на этих выходных в связи с терактом отменены все массовые и развлекательные мероприятия, точно также, как и в нашем университете, а все занятия переведены в дистанционный формат. Поэтому, прошу вас по возможности оставаться дома. Будьте уверены, чтобы обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников, мы усилим меры безопасности в БГПУ", - написала в своём Telegram-канале ректор БГПУ Вера Щёкина. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935119547.html

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Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), безопасность