https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935186300.html

Морпорт Сочи усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"

Морпорт Сочи усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Морпорт Сочи усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"

Морской торговый порт Сочи на фоне теракта в "Крокусе" усилил меры безопасности, в частности в международной зоне досмотра пассажиров, откуда сегодня в Турцию... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:23

2024-03-23T08:23

2024-03-23T08:25

теракт в "крокус сити холле"

сочи

крокус сити холл

общество

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СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Морской торговый порт Сочи на фоне теракта в "Крокусе" усилил меры безопасности, в частности в международной зоне досмотра пассажиров, откуда сегодня в Турцию отправится круизный лайнер Astoria Grande, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров.На сегодняшний день в порту осуществляются каботажные и международные перевозки. В субботу крупный зарубежный лайнер Astoria Grande откроет сезон, отправившись с российскими пассажирами на турецкое побережье."Да, конечно, как и на всем транспорте", - сказал Владимиров, отвечая на вопрос, будут ли усилены меры безопасности в порту курорта из-за теракта.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, крокус сити холл, общество