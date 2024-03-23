https://ria.ru/20240323/bespilotniki-1935314284.html

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Над Брянской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 23.03.2024

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Климовским и Выгоничским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:06

2024-03-23T16:06

2024-03-23T16:11

специальная военная операция на украине

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Климовским и Выгоничским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским и Выгоничским районами. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Губернатор уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

брянская область

выгоничский район

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брянская область, выгоничский район, александр богомаз, безопасность