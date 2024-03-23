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В Липецкой области нейтрализовали беспилотник
В Липецкой области нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 23.03.2024
В Липецкой области нейтрализовали беспилотник
Беспилотник самолетного типа подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T12:11
2024-03-23T12:11
2024-03-23T12:11
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. "БПЛА самолетного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников за оперативную работу и обеспечение безопасности жителей", - написал он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области нейтрализовали беспилотник
Губернатор Артамонов: беспилотник нейтрализовали в Липецкой области