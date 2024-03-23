https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935243327.html

В Липецкой области нейтрализовали беспилотник

В Липецкой области нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 23.03.2024

В Липецкой области нейтрализовали беспилотник

Беспилотник самолетного типа подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:11

2024-03-23T12:11

2024-03-23T12:11

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. "БПЛА самолетного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников за оперативную работу и обеспечение безопасности жителей", - написал он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность