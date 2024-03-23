https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935234975.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 23.03.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T11:48
2024-03-23T11:48
2024-03-23T11:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать третьего марта около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник