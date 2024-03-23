https://ria.ru/20240323/berbok-1935251728.html

Германия сочувствует российскому народу, заявила Бербок

Германия сочувствует российскому народу, заявила Бербок - РИА Новости, 23.03.2024

Германия сочувствует российскому народу, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в своем аккаунте в соцсети Х, что Германия осуждает "трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте" и сочувствует народу РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:42

2024-03-23T12:42

2024-03-23T12:42

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

германия

брянская область

москва

дмитрий песков

владимир путин

анналена бербок

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в своем аккаунте в соцсети Х, что Германия осуждает "трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте" и сочувствует народу России. "Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта под Москвой. Невинные люди, которые просто хотели попасть на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте. Мы сочувствуем народу России", - написала Бербок. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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германия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, германия, брянская область, москва, дмитрий песков, владимир путин, анналена бербок, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)