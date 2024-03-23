https://ria.ru/20240323/belgorod-1935202661.html

В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.03.2024

В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:34

2024-03-23T09:34

2024-03-23T11:14

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.Жена погибшего попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. При обстреле Белгорода пострадали еще четыре человека.Кроме того, утром в субботу ВСУ атаковали Чернянский район Белгородской области, погиб один человек, двое получили ранения.ВСУ ежедневно наносят удары по региону, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина