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В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 23.03.2024 (обновлено: 11:14 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/belgorod-1935202661.html
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.03.2024
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:34
2024-03-23T11:14
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.Жена погибшего попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. При обстреле Белгорода пострадали еще четыре человека.Кроме того, утром в субботу ВСУ атаковали Чернянский район Белгородской области, погиб один человек, двое получили ранения.ВСУ ежедневно наносят удары по региону, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.
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Кроме того, утром в субботу ВСУ атаковали Чернянский район Белгородской области, погиб один человек, двое получили ранения.
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На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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