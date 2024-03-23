https://ria.ru/20240323/belgorod-1935202661.html
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.03.2024
В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:34
2024-03-23T09:34
2024-03-23T11:14
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.Жена погибшего попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. При обстреле Белгорода пострадали еще четыре человека.Кроме того, утром в субботу ВСУ атаковали Чернянский район Белгородской области, погиб один человек, двое получили ранения.ВСУ ежедневно наносят удары по региону, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
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В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя
Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя