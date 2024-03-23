https://ria.ru/20240323/baykonur-1935183378.html

В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза

В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза - РИА Новости, 23.03.2024

В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза

Празднование традиционного центральноазиатского праздника Наурыз отменено в казахстанском городе Байконуре в связи с трауром по погибшим в результате теракта в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:09

2024-03-23T08:09

2024-03-23T08:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

байконур (город)

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dbadb087e2211d48e5a2ee2179d172ab.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Празднование традиционного центральноазиатского праздника Наурыз отменено в казахстанском городе Байконуре в связи с трауром по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости информированный источник. "Празднование Наурыза на площади отменено в связи с трауром по погибшим в "Крокус сити холле". В 12 часов дня к памятнику семье будет возложение цветов", - сказал собеседник агентства. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

байконур (город)

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолет скорой помощи у НИИ Склифосовского Еще один вертолет скорой помощи прибыл в НИИ Склифосовского. Всего корреспонденты РИА Новости насчитали их уже четыре. 2024-03-23T08:09 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, байконур (город), московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф)