В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза
В Байконуре из-за траура после теракта в Москве отменили празднование Наурыза
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиМесто теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Празднование традиционного центральноазиатского праздника Наурыз отменено в казахстанском городе Байконуре в связи с трауром по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Празднование Наурыза на площади отменено в связи с трауром по погибшим в "Крокус сити холле". В 12 часов дня к памятнику семье будет возложение цветов", - сказал собеседник агентства.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.