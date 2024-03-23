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В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:09 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/baykonur-1935183378.html
В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза
В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза - РИА Новости, 23.03.2024
В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза
Празднование традиционного центральноазиатского праздника Наурыз отменено в казахстанском городе Байконуре в связи с трауром по погибшим в результате теракта в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:09
2024-03-23T08:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
байконур (город)
московская область (подмосковье)
владимир путин
михаил мурашко
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Празднование традиционного центральноазиатского праздника Наурыз отменено в казахстанском городе Байконуре в связи с трауром по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости информированный источник. "Празднование Наурыза на площади отменено в связи с трауром по погибшим в "Крокус сити холле". В 12 часов дня к памятнику семье будет возложение цветов", - сказал собеседник агентства. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
байконур (город)
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Вертолет скорой помощи у НИИ Склифосовского
Еще один вертолет скорой помощи прибыл в НИИ Склифосовского. Всего корреспонденты РИА Новости насчитали их уже четыре.
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происшествия, россия, байконур (город), московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Байконур (город), Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
В Байконуре из-за траура в России отменили празднование Наурыза

В Байконуре из-за траура после теракта в Москве отменили празднование Наурыза

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиМесто теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Празднование традиционного центральноазиатского праздника Наурыз отменено в казахстанском городе Байконуре в связи с трауром по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Празднование Наурыза на площади отменено в связи с трауром по погибшим в "Крокус сити холле". В 12 часов дня к памятнику семье будет возложение цветов", - сказал собеседник агентства.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияБайконур (город)Московская область (Подмосковье)Владимир ПутинМихаил МурашкоДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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