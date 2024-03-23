https://ria.ru/20240323/aktsiya-1935381005.html

В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию

В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию - РИА Новости, 23.03.2024

В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию

Несколько тысяч человек, согласно данным организаторов, приняли в субботу участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, сообщило РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:21

2024-03-23T22:21

2024-03-23T22:21

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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Несколько тысяч человек, согласно данным организаторов, приняли в субботу участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, сообщило агентство ЧТК. "Митинг был организован новой внепарламентской партией PRO ("Право. Уважение. Профессионализм"), которая уже получила в минувшем году опыт организации массовых политических акций. Многие участники митинга пришли на площадь с чешскими флагами, но некоторые держали и украинские флаги", - говорится в сообщении. Отмечается, что надписи на плакатах содержали призывы к отставке правительства, время от времени площадь начинала дружно скандировать слово "Отставка!", а также "Мы хотим мира!". Среди ораторов, выступивших на митинге, было немало знакомых широкой публике по прошлой деятельности политиков - экс-премьер Иржи Пароубек, один из бывших руководителей Социал-демократической партии Михал Гашек и другие деятели, видимо, надеющиеся с помощью новой партии перезапустить свою карьеру. Претензии выступавших охватывали фактически весь спектр деятельности правительства премьера Петра Фиалы – от экономики, развитие которой, по мнению ораторов, заставляет людей туже подпоясывать пояса, до отношений Праги с Братиславой, которые нынешнее чешское правительство якобы стремится нарушить. Как агентству ЧТК сообщили в пражской полиции, мероприятие на Вацлавской площади прошло без нарушений правопорядка.

https://ria.ru/20240315/aktsiya-1933393206.html

https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html

https://ria.ru/20240302/miting-1930704979.html

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в мире, прага, братислава, петр фиала