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В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию - РИА Новости, 23.03.2024
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22:21 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/aktsiya-1935381005.html
В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию
В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию - РИА Новости, 23.03.2024
В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию
Несколько тысяч человек, согласно данным организаторов, приняли в субботу участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, сообщило РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:21
2024-03-23T22:21
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Несколько тысяч человек, согласно данным организаторов, приняли в субботу участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, сообщило агентство ЧТК. "Митинг был организован новой внепарламентской партией PRO ("Право. Уважение. Профессионализм"), которая уже получила в минувшем году опыт организации массовых политических акций. Многие участники митинга пришли на площадь с чешскими флагами, но некоторые держали и украинские флаги", - говорится в сообщении. Отмечается, что надписи на плакатах содержали призывы к отставке правительства, время от времени площадь начинала дружно скандировать слово "Отставка!", а также "Мы хотим мира!". Среди ораторов, выступивших на митинге, было немало знакомых широкой публике по прошлой деятельности политиков - экс-премьер Иржи Пароубек, один из бывших руководителей Социал-демократической партии Михал Гашек и другие деятели, видимо, надеющиеся с помощью новой партии перезапустить свою карьеру. Претензии выступавших охватывали фактически весь спектр деятельности правительства премьера Петра Фиалы – от экономики, развитие которой, по мнению ораторов, заставляет людей туже подпоясывать пояса, до отношений Праги с Братиславой, которые нынешнее чешское правительство якобы стремится нарушить. Как агентству ЧТК сообщили в пражской полиции, мероприятие на Вацлавской площади прошло без нарушений правопорядка.
https://ria.ru/20240315/aktsiya-1933393206.html
https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html
https://ria.ru/20240302/miting-1930704979.html
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в мире, прага, братислава, петр фиала
В мире, Прага, Братислава, Петр Фиала
В Праге несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию

В центре Праги несколько тысяч человек провели антиправительственную акцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Несколько тысяч человек, согласно данным организаторов, приняли в субботу участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, сообщило агентство ЧТК.
"Митинг был организован новой внепарламентской партией PRO ("Право. Уважение. Профессионализм"), которая уже получила в минувшем году опыт организации массовых политических акций. Многие участники митинга пришли на площадь с чешскими флагами, но некоторые держали и украинские флаги", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что надписи на плакатах содержали призывы к отставке правительства, время от времени площадь начинала дружно скандировать слово "Отставка!", а также "Мы хотим мира!".
Среди ораторов, выступивших на митинге, было немало знакомых широкой публике по прошлой деятельности политиков - экс-премьер Иржи Пароубек, один из бывших руководителей Социал-демократической партии Михал Гашек и другие деятели, видимо, надеющиеся с помощью новой партии перезапустить свою карьеру.
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Претензии выступавших охватывали фактически весь спектр деятельности правительства премьера Петра Фиалы – от экономики, развитие которой, по мнению ораторов, заставляет людей туже подпоясывать пояса, до отношений Праги с Братиславой, которые нынешнее чешское правительство якобы стремится нарушить.
Как агентству ЧТК сообщили в пражской полиции, мероприятие на Вацлавской площади прошло без нарушений правопорядка.
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