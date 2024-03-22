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В Московском зоопарке появились на свет ужата - РИА Новости, 22.03.2024
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Хорошие новости
 
09:37 22.03.2024 (обновлено: 13:35 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zoopark-1934851019.html
В Московском зоопарке появились на свет ужата
В Московском зоопарке появились на свет ужата - РИА Новости, 22.03.2024
В Московском зоопарке появились на свет ужата
Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:37
2024-03-22T13:35
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей. "Ужата появились на свет в павильоне "Змеиное сафари", — говорится в сообщении. Там пояснили, что группа ужей ежегодно делает кладку. Зоологи переносят ее на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер и оставляют на экспозиции. Посетители могут увидеть змеиную кладку. "Спустя 55-60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают яйца. Ужата содержатся совместно до первой линьки. Малыши сразу похожи на взрослых, они черные с яркими желтыми пятнами за глазами. Отдельное содержание ужиных яиц полностью соответствует природным закономерностям. В лесу ужиха, отложив кладку, сразу же оставляет ее", — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что после того, как маленькие ужи выходят из яиц, они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка. Затем зоологи предлагают им мелких лягушек и рыб.
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке появились на свет ужата

В павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка вылупились из кладки ужата

© Московский зоопарк/TelegramОбыкновенный уж, появившийся на свет в Московском зоопарке
Обыкновенный уж, появившийся на свет в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
Обыкновенный уж, появившийся на свет в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей.
"Ужата появились на свет в павильоне "Змеиное сафари", — говорится в сообщении.
© Московский зоопарк/TelegramОбыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
Обыкновенный уж, появившийся на свет в Московском зоопарке
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
1 из 2
© Московский зоопарк/TelegramОбыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
Обыкновенный уж, появившийся на свет в Московском зоопарке
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
2 из 2
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
1 из 2
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
2 из 2
Там пояснили, что группа ужей ежегодно делает кладку. Зоологи переносят ее на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер и оставляют на экспозиции. Посетители могут увидеть змеиную кладку.
"Спустя 55-60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают яйца. Ужата содержатся совместно до первой линьки. Малыши сразу похожи на взрослых, они черные с яркими желтыми пятнами за глазами. Отдельное содержание ужиных яиц полностью соответствует природным закономерностям. В лесу ужиха, отложив кладку, сразу же оставляет ее", — рассказали в зоопарке.
Там уточнили, что после того, как маленькие ужи выходят из яиц, они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка. Затем зоологи предлагают им мелких лягушек и рыб.
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