https://ria.ru/20240322/zoopark-1934851019.html

В Московском зоопарке появились на свет ужата

В Московском зоопарке появились на свет ужата - РИА Новости, 22.03.2024

В Московском зоопарке появились на свет ужата

Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:37

2024-03-22T09:37

2024-03-22T13:35

хорошие новости

московский зоопарк

общество

москва

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей. "Ужата появились на свет в павильоне "Змеиное сафари", — говорится в сообщении. Там пояснили, что группа ужей ежегодно делает кладку. Зоологи переносят ее на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер и оставляют на экспозиции. Посетители могут увидеть змеиную кладку. "Спустя 55-60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают яйца. Ужата содержатся совместно до первой линьки. Малыши сразу похожи на взрослых, они черные с яркими желтыми пятнами за глазами. Отдельное содержание ужиных яиц полностью соответствует природным закономерностям. В лесу ужиха, отложив кладку, сразу же оставляет ее", — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что после того, как маленькие ужи выходят из яиц, они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка. Затем зоологи предлагают им мелких лягушек и рыб.

https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, общество, москва