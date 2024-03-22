https://ria.ru/20240322/zoopark-1934851019.html
В Московском зоопарке появились на свет ужата
В Московском зоопарке появились на свет ужата - РИА Новости, 22.03.2024
В Московском зоопарке появились на свет ужата
Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:37
2024-03-22T09:37
2024-03-22T13:35
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении потомства у ужей. "Ужата появились на свет в павильоне "Змеиное сафари", — говорится в сообщении. Там пояснили, что группа ужей ежегодно делает кладку. Зоологи переносят ее на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер и оставляют на экспозиции. Посетители могут увидеть змеиную кладку. "Спустя 55-60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают яйца. Ужата содержатся совместно до первой линьки. Малыши сразу похожи на взрослых, они черные с яркими желтыми пятнами за глазами. Отдельное содержание ужиных яиц полностью соответствует природным закономерностям. В лесу ужиха, отложив кладку, сразу же оставляет ее", — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что после того, как маленькие ужи выходят из яиц, они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка. Затем зоологи предлагают им мелких лягушек и рыб.
https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html
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РИА Новости
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке появились на свет ужата
В павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка вылупились из кладки ужата
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Московский зоопарк сообщил в Telegram-канале
о появлении потомства у ужей.
"Ужата появились на свет в павильоне "Змеиное сафари", — говорится в сообщении.
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
1 из 2
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
2 из 2
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
1 из 2
Обыкновенные ужи появились на свет в Московском зоопарке
2 из 2
Там пояснили, что группа ужей ежегодно делает кладку. Зоологи переносят ее на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер и оставляют на экспозиции. Посетители могут увидеть змеиную кладку.
"Спустя 55-60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают яйца. Ужата содержатся совместно до первой линьки. Малыши сразу похожи на взрослых, они черные с яркими желтыми пятнами за глазами. Отдельное содержание ужиных яиц полностью соответствует природным закономерностям. В лесу ужиха, отложив кладку, сразу же оставляет ее", — рассказали в зоопарке.
Там уточнили, что после того, как маленькие ужи выходят из яиц, они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка. Затем зоологи предлагают им мелких лягушек и рыб.
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