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В ЕК объяснили, почему вместо санкций вводят пошлины на зерно из России - РИА Новости, 22.03.2024
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15:08 22.03.2024 (обновлено: 16:01 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zerno-1934948907.html
В ЕК объяснили, почему вместо санкций вводят пошлины на зерно из России
В ЕК объяснили, почему вместо санкций вводят пошлины на зерно из России - РИА Новости, 22.03.2024
В ЕК объяснили, почему вместо санкций вводят пошлины на зерно из России
Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести повышенные пошлины, а не санкции на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:08
2024-03-22T16:01
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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести повышенные пошлины, а не санкции на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза для того, чтобы обойти несогласие Венгрии, заявил польский министр по вопросам Европы Адам Шлапка в эфире Польского телевидения. Европейская комиссия (ЕК) в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. &quot;Нельзя было ввести санкции, так как для этого необходимо единогласие, а мы знаем, что есть минимум одна страна (Венгрия – ред.), которая этому сопротивляется&quot;, - заявил Шлапка."Но решение о том, что будут введены пятидесятипроцентные пошлины на эту продукцию является по сути решением о заградительных пошлинах, которое исключит импорт этих продуктов из России и Белоруссии. В случае введения пошлин не требуется единогласие и этот вопрос уже закрыт", - добавил он. При этом Шлапка заявил, что именно Польское правительство было инициатором повышения пошлин. "Это, собственно говоря, заслуга переговоров Дональда Туска. То, что импорт продуктов из России будет заблокирован заградительными пошлинами, является большой заслугой премьера Дональда Туска. Это наше предложение. Это от нас вышло данное предложение", - сказал министр.ЕК, в частности, предполагает, что в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам в Брюсселе в пятницу высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". В ЕК рассчитывают утвердить и ввести это предложение в силу в кратчайшие сроки, поскольку оно не нуждается в предварительном единогласном одобрении всеми 27 странами союза, а также в утверждении Европарламентом. Для его согласования требуется только квалифицированное большинство в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
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экономика, россия, белоруссия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, Белоруссия, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
В ЕК объяснили, почему вместо санкций вводят пошлины на зерно из России

Министр: ЕК вводит пошлины на российское зерно, чтобы обойти несогласие Венгрии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести повышенные пошлины, а не санкции на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза для того, чтобы обойти несогласие Венгрии, заявил польский министр по вопросам Европы Адам Шлапка в эфире Польского телевидения.
Европейская комиссия (ЕК) в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
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"Нельзя было ввести санкции, так как для этого необходимо единогласие, а мы знаем, что есть минимум одна страна (Венгрия – ред.), которая этому сопротивляется", - заявил Шлапка.

"Но решение о том, что будут введены пятидесятипроцентные пошлины на эту продукцию является по сути решением о заградительных пошлинах, которое исключит импорт этих продуктов из России и Белоруссии. В случае введения пошлин не требуется единогласие и этот вопрос уже закрыт", - добавил он.
При этом Шлапка заявил, что именно Польское правительство было инициатором повышения пошлин. "Это, собственно говоря, заслуга переговоров Дональда Туска. То, что импорт продуктов из России будет заблокирован заградительными пошлинами, является большой заслугой премьера Дональда Туска. Это наше предложение. Это от нас вышло данное предложение", - сказал министр.
ЕК, в частности, предполагает, что в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам в Брюсселе в пятницу высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".
В ЕК рассчитывают утвердить и ввести это предложение в силу в кратчайшие сроки, поскольку оно не нуждается в предварительном единогласном одобрении всеми 27 странами союза, а также в утверждении Европарламентом. Для его согласования требуется только квалифицированное большинство в Совете ЕС.
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