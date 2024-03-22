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Ученый назвал причину землетрясения в Индонезии - РИА Новости, 22.03.2024
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14:29 22.03.2024 (обновлено: 14:30 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934935481.html
Ученый назвал причину землетрясения в Индонезии
Ученый назвал причину землетрясения в Индонезии - РИА Новости, 22.03.2024
Ученый назвал причину землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее в 132 километрах к северу-западу от города индонезийского Сурабая, было вызвано активным разломом в Яванском море,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:29
2024-03-22T14:30
в мире
индонезия
сурабая
яванское море
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее в 132 километрах к северу-западу от города индонезийского Сурабая, было вызвано активным разломом в Яванском море, заявил старший научный сотрудник индонезийского Центра исследований по смягчению последствий стихийных бедствий Амьен Видод индонезийскому агентству ANTARA. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок произошел в 08.52 по времени UTC (11.52 мск) в 156 километрах к северу-западу от города Сурабая индонезийского острова Ява. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших не поступало. "Землетрясение небольшой глубины, вызванное активным разломом, является редким событием", - приводит слова Видодо индонезийское агентство ANTARA. Эксперт пояснил, что сдвиг поверхности во время землетрясения произошел горизонтально, поэтому вероятность возникновения цунами отсутствовала. Однако, по словам Видодо, землетрясение вызовет несколько афтершоков с меньшей магнитудой. Яванское море расположено между индонезийскими островами Калимантан, Сулавеси, Суматра и Ява в Тихом океане.
https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html
индонезия
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в мире, индонезия, сурабая, яванское море, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Сурабая, Яванское море, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Ученый назвал причину землетрясения в Индонезии

Ученый: землетрясение в Индонезии спровоцировано разломом в Яванском море

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее в 132 километрах к северу-западу от города индонезийского Сурабая, было вызвано активным разломом в Яванском море, заявил старший научный сотрудник индонезийского Центра исследований по смягчению последствий стихийных бедствий Амьен Видод индонезийскому агентству ANTARA.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок произошел в 08.52 по времени UTC (11.52 мск) в 156 километрах к северу-западу от города Сурабая индонезийского острова Ява. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших не поступало.
«
"Землетрясение небольшой глубины, вызванное активным разломом, является редким событием", - приводит слова Видодо индонезийское агентство ANTARA.
Эксперт пояснил, что сдвиг поверхности во время землетрясения произошел горизонтально, поэтому вероятность возникновения цунами отсутствовала. Однако, по словам Видодо, землетрясение вызовет несколько афтершоков с меньшей магнитудой.
Яванское море расположено между индонезийскими островами Калимантан, Сулавеси, Суматра и Ява в Тихом океане.
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В миреИндонезияСурабаяЯванское мореЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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