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МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:49 22.03.2024 (обновлено: 00:11 23.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zakharova-1935084622.html
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити" - РИА Новости, 23.03.2024
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"
Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-22T22:49
2024-03-23T00:11
теракт в "крокус сити холле"
мария захарова
крокус
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова."Уж кто-кто, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — подчеркнула она.По словам Захаровой, огромные вопросы вызывает реакция офиса генсека ООН, в котором заявили, что "опечалены сообщениями о стрельбе". Она отметила, что у всех адекватных людей, несмотря на разное проявление эмоций, слова были одни: об ужасе, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе и сострадании жертвам.Помимо этого, официальный представитель МИД добавила, что неоднозначная реакция на произошедшее была и у Соединенных Штатов — там заявили о том, что "не видят признаков, что украинцы сопричастны к теракту"."На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?" — задалась вопросом Захарова.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
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Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС
МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе
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мария захарова, крокус, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Мария Захарова, Крокус, Россия

МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Уж кто-кто, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — подчеркнула она.
По словам Захаровой, огромные вопросы вызывает реакция офиса генсека ООН, в котором заявили, что "опечалены сообщениями о стрельбе". Она отметила, что у всех адекватных людей, несмотря на разное проявление эмоций, слова были одни: об ужасе, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе и сострадании жертвам.
Помимо этого, официальный представитель МИД добавила, что неоднозначная реакция на произошедшее была и у Соединенных Штатов — там заявили о том, что "не видят признаков, что украинцы сопричастны к теракту".
«
"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?" — задалась вопросом Захарова.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
Вчера, 22:01
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.
В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Мария ЗахароваКрокусРоссия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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