https://ria.ru/20240322/zakharova-1935084622.html
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити" - РИА Новости, 23.03.2024
МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"
Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-22T22:49
2024-03-22T22:49
2024-03-23T00:11
теракт в "крокус сити холле"
мария захарова
крокус
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова."Уж кто-кто, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — подчеркнула она.По словам Захаровой, огромные вопросы вызывает реакция офиса генсека ООН, в котором заявили, что "опечалены сообщениями о стрельбе". Она отметила, что у всех адекватных людей, несмотря на разное проявление эмоций, слова были одни: об ужасе, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе и сострадании жертвам.Помимо этого, официальный представитель МИД добавила, что неоднозначная реакция на произошедшее была и у Соединенных Штатов — там заявили о том, что "не видят признаков, что украинцы сопричастны к теракту"."На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?" — задалась вопросом Захарова.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
2024-03-22T22:49
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Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС
МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе
2024-03-22T22:49
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PT0M22S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, крокус, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Мария Захарова, Крокус, Россия
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24"
официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Уж кто-кто, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — подчеркнула она.
По словам Захаровой, огромные вопросы вызывает реакция офиса генсека ООН, в котором заявили, что "опечалены сообщениями о стрельбе". Она отметила, что у всех адекватных людей, несмотря на разное проявление эмоций, слова были одни: об ужасе, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе и сострадании жертвам.
Помимо этого, официальный представитель МИД добавила, что неоднозначная реакция на произошедшее была и у Соединенных Штатов — там заявили о том, что "не видят признаков, что украинцы сопричастны к теракту".
«
"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?" — задалась вопросом Захарова.
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске
произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
уточнил, что у "Крокус Сити Холла
" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.
В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.