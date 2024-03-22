https://ria.ru/20240322/zakharova-1935084622.html

МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"

МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД России потребовал от ООН осуждения теракта в "Крокус Сити"

Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T22:49

2024-03-22T22:49

2024-03-23T00:11

теракт в "крокус сити холле"

мария захарова

крокус

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва призывает ООН осудить теракт в "Крокус Сити Холле", заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова."Уж кто-кто, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — подчеркнула она.По словам Захаровой, огромные вопросы вызывает реакция офиса генсека ООН, в котором заявили, что "опечалены сообщениями о стрельбе". Она отметила, что у всех адекватных людей, несмотря на разное проявление эмоций, слова были одни: об ужасе, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе и сострадании жертвам.Помимо этого, официальный представитель МИД добавила, что неоднозначная реакция на произошедшее была и у Соединенных Штатов — там заявили о том, что "не видят признаков, что украинцы сопричастны к теракту"."На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?" — задалась вопросом Захарова.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html

россия

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

мария захарова, крокус, россия