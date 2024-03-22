https://ria.ru/20240322/zakharova-1935030973.html

Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия

Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия - РИА Новости, 22.03.2024

Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия

Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:43

2024-03-22T19:43

2024-03-22T19:43

в мире

сша

брюссель

россия

мария захарова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 г. свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться", - заявила Захарова, комментируя результаты саммита Евросоюза 21-22 марта, слова официального представителя МИД опубликованы на сайте дипведомства.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

сша

брюссель

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в мире, сша, брюссель, россия, мария захарова, евросоюз