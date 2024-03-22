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Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия - РИА Новости, 22.03.2024
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19:43 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zakharova-1935030973.html
Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия
Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия - РИА Новости, 22.03.2024
Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия
Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:43
2024-03-22T19:43
в мире
сша
брюссель
россия
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 г. свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться", - заявила Захарова, комментируя результаты саммита Евросоюза 21-22 марта, слова официального представителя МИД опубликованы на сайте дипведомства.
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в мире, сша, брюссель, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия

Захарова: ЕС, планируя нарастить закупки оружия, хочет зарабатывать на войнах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Планы Евросоюза вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских стран свидетельствуют о желании Брюсселя начать зарабатывать на войнах по примеру США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 г. свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями можно только догадываться", - заявила Захарова, комментируя результаты саммита Евросоюза 21-22 марта, слова официального представителя МИД опубликованы на сайте дипведомства.
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