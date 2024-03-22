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В Крыму задержали участника украинского национального батальона - РИА Новости, 22.03.2024
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13:42 22.03.2024 (обновлено: 14:34 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934918446.html
В Крыму задержали участника украинского национального батальона
В Крыму задержали участника украинского национального батальона - РИА Новости, 22.03.2024
В Крыму задержали участника украинского национального батальона
В Крыму задержали участника украинского нацбата, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:42
2024-03-22T14:34
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В Крыму задержали участника украинского нацбата, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ."Задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана"*", — говорится в пресс-релизе.Подозреваемый с 2015 года участвовал в деятельности незаконного формирования. С огнестрельным оружием он досматривал людей и машины на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охранял объекты батальона.В спецслужбе отметили, что он не заявлял о добровольном выходе из нацбата.Уголовное дело возбудили по статье "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России". По ней может грозить до 15 лет лишения свободы.Задержанного арестовали.* Организация, деятельность которой запрещена на территории России.
https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html
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россия
украина
республика крым
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
В Крыму задержали участника украинского национального батальона

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбата имени Номана Челебиджихана

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В Крыму задержали участника украинского нацбата, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.
"Задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана"*", — говорится в пресс-релизе.
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Подозреваемый с 2015 года участвовал в деятельности незаконного формирования. С огнестрельным оружием он досматривал людей и машины на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охранял объекты батальона.
В спецслужбе отметили, что он не заявлял о добровольном выходе из нацбата.
Уголовное дело возбудили по статье "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России". По ней может грозить до 15 лет лишения свободы.
Задержанного арестовали.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории России.
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