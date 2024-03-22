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ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК* - РИА Новости, 22.03.2024
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11:48 22.03.2024 (обновлено: 12:32 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК* - РИА Новости, 22.03.2024
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*
Силовики задержали группу москвичей, планировавших создать ячейку "Русского добровольческого корпуса"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:48
2024-03-22T12:32
россия
москва
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безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Силовики задержали группу москвичей, планировавших создать ячейку "Русского добровольческого корпуса"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", — говорится в пресс-релизе.Операцию по задержанию ФСБ провела при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Москве.Дома у задержанных при обысках изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Задержание москвичей, планировавших создание преступной группы
Задержание москвичей, планировавших создание преступной группы
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россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*

ФСБ задержала семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Силовики задержали группу москвичей, планировавших создать ячейку "Русского добровольческого корпуса"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", — говорится в пресс-релизе.
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Операцию по задержанию ФСБ провела при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Москве.
Дома у задержанных при обысках изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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РоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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