https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html

ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*

ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК* - РИА Новости, 22.03.2024

ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*

Силовики задержали группу москвичей, планировавших создать ячейку "Русского добровольческого корпуса"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:48

2024-03-22T11:48

2024-03-22T12:32

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934886481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17df2a836fa54554e4cefbbb46cf2e8a.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Силовики задержали группу москвичей, планировавших создать ячейку "Русского добровольческого корпуса"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", — говорится в пресс-релизе.Операцию по задержанию ФСБ провела при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Москве.Дома у задержанных при обысках изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240314/diversiya-1932854286.html

https://ria.ru/20240322/agent-1934860544.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание москвичей, планировавших создание преступной группы Задержание москвичей, планировавших создание преступной группы 2024-03-22T11:48 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность