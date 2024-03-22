https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934853323.html

В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья

В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья - РИА Новости, 22.03.2024

В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья

В Иркутске задержан бывший заместитель министра здравоохранения по уголовному делу о превышении полномочий и халатности, сообщает Управление Генеральной... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:40

2024-03-22T09:40

2024-03-22T09:41

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 22 мар - РИА Новости. В Иркутске задержан бывший заместитель министра здравоохранения по уголовному делу о превышении полномочий и халатности, сообщает Управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале. По итогам личного приема заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина в Иркутске возбуждено уголовное дело в связи с превышением полномочий при закупке лекарств для онкобольных. Установлено, что при закупке обезболивающего лекарства "Трамадол" минздрав Иркутской области заключил государственные контракты на поставку препарата в количестве, значительно превышающем потребность медицинских организаций. По данным СК, в октябре 2019 года на приобретение 450 тысяч упаковок из бюджета было потрачено 35 миллионов рублей. По истечению срока годности большая часть препарата была уничтожена. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. "В настоящее время проводятся следственные действия, бывший заместитель министра здравоохранения задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие устанавливает причастность к преступлению иных должностных лиц.

https://ria.ru/20240319/rakova-1934245892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия