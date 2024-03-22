https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934853323.html
В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья
В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья - РИА Новости, 22.03.2024
В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья
В Иркутске задержан бывший заместитель министра здравоохранения по уголовному делу о превышении полномочий и халатности, сообщает Управление Генеральной... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:40
2024-03-22T09:40
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ИРКУТСК, 22 мар - РИА Новости. В Иркутске задержан бывший заместитель министра здравоохранения по уголовному делу о превышении полномочий и халатности, сообщает Управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале. По итогам личного приема заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина в Иркутске возбуждено уголовное дело в связи с превышением полномочий при закупке лекарств для онкобольных. Установлено, что при закупке обезболивающего лекарства "Трамадол" минздрав Иркутской области заключил государственные контракты на поставку препарата в количестве, значительно превышающем потребность медицинских организаций. По данным СК, в октябре 2019 года на приобретение 450 тысяч упаковок из бюджета было потрачено 35 миллионов рублей. По истечению срока годности большая часть препарата была уничтожена. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. "В настоящее время проводятся следственные действия, бывший заместитель министра здравоохранения задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие устанавливает причастность к преступлению иных должностных лиц.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья
Экс-замминистра здравоохранения Приангарья заподозрили в превышении полномочий
ИРКУТСК, 22 мар - РИА Новости.
В Иркутске задержан бывший заместитель министра здравоохранения по уголовному делу о превышении полномочий и халатности, сообщает Управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале
.
По итогам личного приема заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина в Иркутске возбуждено уголовное дело в связи с превышением полномочий при закупке лекарств для онкобольных.
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Установлено, что при закупке обезболивающего лекарства "Трамадол" минздрав Иркутской области заключил государственные контракты на поставку препарата в количестве, значительно превышающем потребность медицинских организаций. По данным СК, в октябре 2019 года на приобретение 450 тысяч упаковок из бюджета было потрачено 35 миллионов рублей. По истечению срока годности большая часть препарата была уничтожена. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
"В настоящее время проводятся следственные действия, бывший заместитель министра здравоохранения задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие устанавливает причастность к преступлению иных должностных лиц.
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