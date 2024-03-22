https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html

Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде

Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде - РИА Новости, 22.03.2024

Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде

Агрессия НАТО на Югославию поразила международное право и открыла путь всем последующим гуманитарным кризисам, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:39

2024-03-22T13:39

2024-03-22T13:39

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сербия

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нато

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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО на Югославию поразила международное право и открыла путь всем последующим гуманитарным кризисам, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. "Белградский форум за мир равноправных", в котором председательствует глава МИД Югославии в 1998-2000 годах Живадин Йованович, проводит в Доме Армии Сербии 21-24 марта международную конференцию "Да не будет забыто!", приуроченную к 25-летию начала агрессии НАТО 1999 года. Среди участников форума министр обороны Милош Вучевич, глава МВД Братислав Гашич, соцзащиты Никола Селакович, бывшие министры, генералы югославской и сербской армии, посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, послы Палестины, Ирана, Кубы, представители посольства КНР, официальные лица, эксперты. "Сегодня, когда говорим о том, что с нами произошло 25 лет назад, и анализируем то, что происходило и происходит после этого, видим, что все больше людей в мире, которые свободно размышляют и говорят о том, что с нами произошло 25 лет назад. А 24 марта 1999 года нависло огромное горе из-за страданий суверенного независимого государства, но и смерти международного права. Ясно всем, что в тот день международное право поражено", - заявил собравшимся министр обороны Сербии. "Сегодня с уверенностью можем сказать, что это было историческое событие, которое стало введением в то, с чем сейчас сталкиваемся, сама эта агрессия представляет падение справедливости и морали и была глубоко-глубоко несправедливой", - подчеркнул Вучевич и добавил, что все "последующие гуманитарные кризисы" стали возможными после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

https://ria.ru/20231005/belgrad-1900775466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, югославия, сербия, милош вучевич, нато