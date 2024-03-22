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Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде - РИА Новости, 22.03.2024
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13:39 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/yugoslaviya-1934917508.html
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде - РИА Новости, 22.03.2024
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде
Агрессия НАТО на Югославию поразила международное право и открыла путь всем последующим гуманитарным кризисам, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:39
2024-03-22T13:39
в мире
югославия
сербия
милош вучевич
нато
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО на Югославию поразила международное право и открыла путь всем последующим гуманитарным кризисам, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. "Белградский форум за мир равноправных", в котором председательствует глава МИД Югославии в 1998-2000 годах Живадин Йованович, проводит в Доме Армии Сербии 21-24 марта международную конференцию "Да не будет забыто!", приуроченную к 25-летию начала агрессии НАТО 1999 года. Среди участников форума министр обороны Милош Вучевич, глава МВД Братислав Гашич, соцзащиты Никола Селакович, бывшие министры, генералы югославской и сербской армии, посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, послы Палестины, Ирана, Кубы, представители посольства КНР, официальные лица, эксперты. "Сегодня, когда говорим о том, что с нами произошло 25 лет назад, и анализируем то, что происходило и происходит после этого, видим, что все больше людей в мире, которые свободно размышляют и говорят о том, что с нами произошло 25 лет назад. А 24 марта 1999 года нависло огромное горе из-за страданий суверенного независимого государства, но и смерти международного права. Ясно всем, что в тот день международное право поражено", - заявил собравшимся министр обороны Сербии. "Сегодня с уверенностью можем сказать, что это было историческое событие, которое стало введением в то, с чем сейчас сталкиваемся, сама эта агрессия представляет падение справедливости и морали и была глубоко-глубоко несправедливой", - подчеркнул Вучевич и добавил, что все "последующие гуманитарные кризисы" стали возможными после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
https://ria.ru/20231005/belgrad-1900775466.html
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в мире, югославия, сербия, милош вучевич, нато
В мире, Югославия, Сербия, Милош Вучевич, НАТО
Агрессия НАТО в 1999 году открыла путь новым кризисам, заявили в Белграде

Минобороны Сербии: агрессия НАТО в 1999 году открыла путь последующим кризисам

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО на Югославию поразила международное право и открыла путь всем последующим гуманитарным кризисам, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.
"Белградский форум за мир равноправных", в котором председательствует глава МИД Югославии в 1998-2000 годах Живадин Йованович, проводит в Доме Армии Сербии 21-24 марта международную конференцию "Да не будет забыто!", приуроченную к 25-летию начала агрессии НАТО 1999 года. Среди участников форума министр обороны Милош Вучевич, глава МВД Братислав Гашич, соцзащиты Никола Селакович, бывшие министры, генералы югославской и сербской армии, посол РФ Александр Боцан-Харченко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, послы Палестины, Ирана, Кубы, представители посольства КНР, официальные лица, эксперты.
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Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
9 февраля, 14:43
"Сегодня, когда говорим о том, что с нами произошло 25 лет назад, и анализируем то, что происходило и происходит после этого, видим, что все больше людей в мире, которые свободно размышляют и говорят о том, что с нами произошло 25 лет назад. А 24 марта 1999 года нависло огромное горе из-за страданий суверенного независимого государства, но и смерти международного права. Ясно всем, что в тот день международное право поражено", - заявил собравшимся министр обороны Сербии.
"Сегодня с уверенностью можем сказать, что это было историческое событие, которое стало введением в то, с чем сейчас сталкиваемся, сама эта агрессия представляет падение справедливости и морали и была глубоко-глубоко несправедливой", - подчеркнул Вучевич и добавил, что все "последующие гуманитарные кризисы" стали возможными после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия.
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16 декабря 2023, 10:42
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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