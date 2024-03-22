https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html

В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки

В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 22.03.2024

В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки

Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:06

2024-03-22T16:06

2024-03-22T16:10

происшествия

псков

россия

псковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное управление. Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого, не уточняя подробностей. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей "в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам", уточняют в СУСК по Псковской области. Как отмечается, фигурант задержан, решается вопрос об избрани меры пресечения. Также по делу проводятся обыски.

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html

https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html

псков

россия

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псков, россия, псковская область