https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 22.03.2024
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки
Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:06
2024-03-22T16:06
2024-03-22T16:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное управление. Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого, не уточняя подробностей. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей "в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам", уточняют в СУСК по Псковской области. Как отмечается, фигурант задержан, решается вопрос об избрани меры пресечения. Также по делу проводятся обыски.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html
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происшествия, псков, россия, псковская область
Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки в виде машины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости.
Заместитель главы
администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное управление.
Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого, не уточняя подробностей.
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"Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей "в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам", уточняют в СУСК по Псковской области.
Как отмечается, фигурант задержан, решается вопрос об избрани меры пресечения. Также по делу проводятся обыски.
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