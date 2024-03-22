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В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 22.03.2024
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16:06 22.03.2024 (обновлено: 16:10 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 22.03.2024
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки
Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:06
2024-03-22T16:10
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное управление. Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого, не уточняя подробностей. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей "в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам", уточняют в СУСК по Псковской области. Как отмечается, фигурант задержан, решается вопрос об избрани меры пресечения. Также по делу проводятся обыски.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html
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происшествия, псков, россия, псковская область
Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки

В Пскове завели дело на чиновника по подозрению в получении взятки в виде машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова подозревается в получении взятки в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщило областное следственное управление.
Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого, не уточняя подробностей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Пермском крае начальника колонии арестовали по делу о взятке
20 марта, 16:09
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей "в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам", уточняют в СУСК по Псковской области.
Как отмечается, фигурант задержан, решается вопрос об избрани меры пресечения. Также по делу проводятся обыски.
Сотрудник полиции в суде
Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку
19 марта, 20:09
 
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