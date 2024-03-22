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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/vzryvy-1934843793.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье
Повторные взрывы раздались в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:35
2024-03-22T08:35
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье снова были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области тревогу объявили в 02.23 мск, она звучит до сих пор. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье

"Общественное": в Запорожье прогремела серия взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье снова были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области тревогу объявили в 02.23 мск, она звучит до сих пор.
Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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