https://ria.ru/20240322/vzryvy-1934838156.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прозвучали в украинских Сумах, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:57

2024-03-22T06:57

2024-03-22T06:57

специальная военная операция на украине

в мире

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сумы

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинских Сумах, сообщает издание "Зеркало недели". "Сумы, местные паблики сообщают о взрывах", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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в мире, украина, сумы