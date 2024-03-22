https://ria.ru/20240322/vzryvy-1934838156.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прозвучали в украинских Сумах, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:57
2024-03-22T06:57
2024-03-22T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинских Сумах, сообщает издание "Зеркало недели". "Сумы, местные паблики сообщают о взрывах", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Зеркало недели": в Сумах произошли взрывы, объявлена воздушная тревога