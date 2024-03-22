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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Хмельницкой области - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Хмельницкой области

Взрывы прозвучали в Днепропетровске и в Хмельницкой области, сообщает издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:38

2024-03-22T06:38

2024-03-22T06:38

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске и в Хмельницкой области, сообщает издание "Общественное. Новости". "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) были слышны взрывы... В Хмельницкой области были слышны взрывы", - сообщает издание в своем Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов. Также сообщается о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

хмельницкая область

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в мире, днепропетровск, хмельницкая область, украина