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В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2024
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:32
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крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.По данным корреспондента, внутри здания работают пожарные, которых видно в окнах горящего здания, людей оттесняют на безопасное расстояние, на месте работают ОМОН, полиция, скорая помощь.Кроме того, продолжают прибывать службы реанимации, пожарные. Также к месту прилетел вертолет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры.
РИА Новости
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РИА Новости
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:32
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Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус сити холл, крокус, видео
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
2024-03-22T21:32
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PT0M05S
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы, предположительно, из-за пожара