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В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2024
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21:32 22.03.2024 (обновлено: 22:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vzryv-1935054001.html
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2024
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 22.03.2024
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крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.По данным корреспондента, внутри здания работают пожарные, которых видно в окнах горящего здания, людей оттесняют на безопасное расстояние, на месте работают ОМОН, полиция, скорая помощь.Кроме того, продолжают прибывать службы реанимации, пожарные. Также к месту прилетел вертолет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры.
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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крокус сити холл, крокус, видео
Крокус Сити Холл, Крокус
В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
2024-03-22T21:32
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В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы

В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы, предположительно, из-за пожара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
По данным корреспондента, внутри здания работают пожарные, которых видно в окнах горящего здания, людей оттесняют на безопасное расстояние, на месте работают ОМОН, полиция, скорая помощь.
Кроме того, продолжают прибывать службы реанимации, пожарные. Также к месту прилетел вертолет.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры.
 
Крокус Сити ХоллКрокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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