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В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы

В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы - РИА Новости, 22.03.2024

В "Крокус Сити Холле" прогремели взрывы

В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 22.03.2024

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крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.По данным корреспондента, внутри здания работают пожарные, которых видно в окнах горящего здания, людей оттесняют на безопасное расстояние, на месте работают ОМОН, полиция, скорая помощь.Кроме того, продолжают прибывать службы реанимации, пожарные. Также к месту прилетел вертолет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры.

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2024

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:32 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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