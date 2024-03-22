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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:18
2024-03-22T19:18
2024-03-22T19:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога."В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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одесса, в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги