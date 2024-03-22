https://ria.ru/20240322/vzryv-1935025512.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:18

2024-03-22T19:18

2024-03-22T19:21

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога."В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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