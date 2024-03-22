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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 22.03.2024 (обновлено: 19:21 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vzryv-1935025512.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:18
2024-03-22T19:21
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
одесская область
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога."В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
одесса
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одесса, в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Общественное": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреОдесская область
 
 
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