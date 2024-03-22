https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html

Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год

Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год - РИА Новости, 22.03.2024

Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год

Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:14

2024-03-22T20:14

2024-03-22T20:24

общество

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить следующие особенности осуществления в 2024 году мер социальной защиты (поддержки): а) ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца...", - говорится в документе. Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.

https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html

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общество, россия