Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 22.03.2024 (обновлено: 20:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год - РИА Новости, 22.03.2024
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:14
2024-03-22T20:24
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить следующие особенности осуществления в 2024 году мер социальной защиты (поддержки): а) ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца...", - говорится в документе. Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.
https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c6bfe78f63a923d27fb7cae5f35e8c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год

Правительство РФ продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить следующие особенности осуществления в 2024 году мер социальной защиты (поддержки): а) ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца...", - говорится в документе.
Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО
11 марта, 11:38
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала