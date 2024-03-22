https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год - РИА Новости, 22.03.2024
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:14
2024-03-22T20:14
2024-03-22T20:24
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить следующие особенности осуществления в 2024 году мер социальной защиты (поддержки): а) ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца...", - говорится в документе. Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.
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общество, россия
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
Правительство РФ продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Правительство России продлило на 2024 год ежемесячную денежную выплату
участникам СВО без подачи заявления, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить следующие особенности осуществления в 2024 году мер социальной защиты (поддержки): а) ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца...", - говорится в документе.
Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.
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