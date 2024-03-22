https://ria.ru/20240322/vtsiom-1934864534.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2024

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян (81%) доверяют президенту России Владимиру Путину, также почти 80% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:37

2024-03-22T10:37

2024-03-22T10:37

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство россиян (81%) доверяют президенту России Владимиру Путину, также почти 80% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Большинство (81%) респондентов ответили, что доверяют Путину, не доверяют же действующему президенту 15,7% россиян, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. На вопрос об одобрении деятельности президента 78,9% опрошенных сказали, что в целом одобряют работу Путина. В то же время у 13,9% работа президента РФ не вызывает одобрения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

https://ria.ru/20240320/rossiyane-1934408166.html

https://ria.ru/20240319/vybory-1934231794.html

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россия, владимир путин, вциом