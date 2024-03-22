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Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2024
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10:37 22.03.2024
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Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2024
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство россиян (81%) доверяют президенту России Владимиру Путину, также почти 80% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:37
2024-03-22T10:37
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство россиян (81%) доверяют президенту России Владимиру Путину, также почти 80% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Большинство (81%) респондентов ответили, что доверяют Путину, не доверяют же действующему президенту 15,7% россиян, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. На вопрос об одобрении деятельности президента 78,9% опрошенных сказали, что в целом одобряют работу Путина. В то же время у 13,9% работа президента РФ не вызывает одобрения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
https://ria.ru/20240320/rossiyane-1934408166.html
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россия, владимир путин, вциом
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

ВЦИОМ: 81 процентов россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство россиян (81%) доверяют президенту России Владимиру Путину, также почти 80% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Большинство (81%) респондентов ответили, что доверяют Путину, не доверяют же действующему президенту 15,7% россиян, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
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20 марта, 11:07
На вопрос об одобрении деятельности президента 78,9% опрошенных сказали, что в целом одобряют работу Путина. В то же время у 13,9% работа президента РФ не вызывает одобрения.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 14:00
 
РоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
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