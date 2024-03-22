https://ria.ru/20240322/vodolatskiy-1935107560.html

В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР

В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР - РИА Новости, 22.03.2024

В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР

К теракту в "Крокусе" могут быть причастны служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил РИА... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:41

2024-03-22T23:41

2024-03-22T23:41

теракт в "крокус сити холле"

виктор водолацкий

госдума рф

крокус сити холл

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. К теракту в "Крокусе" могут быть причастны служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "По моему мнению, эту акцию устрашения провели террористы СБУ или ГУР, которые уже не раз доказывали делом свою способность совершать чудовищные преступления, уничтожать мирное население", - сказал Водолацкий. По его мнению, правоохранители обязательно найдут виновных. "Будут наказаны не только исполнители, но и те, кто координировал и планировал этот бесчеловечный акт", - пояснил Водолацкий. Депутат выразил соболезнования семьям погибших. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

виктор водолацкий, госдума рф, крокус сити холл