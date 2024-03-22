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В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:41 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/vodolatskiy-1935107560.html
В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР
В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР - РИА Новости, 22.03.2024
В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР
К теракту в "Крокусе" могут быть причастны служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил РИА... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:41
2024-03-22T23:41
теракт в "крокус сити холле"
виктор водолацкий
госдума рф
крокус сити холл
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. К теракту в "Крокусе" могут быть причастны служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "По моему мнению, эту акцию устрашения провели террористы СБУ или ГУР, которые уже не раз доказывали делом свою способность совершать чудовищные преступления, уничтожать мирное население", - сказал Водолацкий. По его мнению, правоохранители обязательно найдут виновных. "Будут наказаны не только исполнители, но и те, кто координировал и планировал этот бесчеловечный акт", - пояснил Водолацкий. Депутат выразил соболезнования семьям погибших. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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виктор водолацкий, госдума рф, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Крокус Сити Холл
В ГД считают, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР

Депутат ГД считает, что к теракту в "Крокусе" могут быть причастны СБУ и ГУР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. К теракту в "Крокусе" могут быть причастны служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«
"По моему мнению, эту акцию устрашения провели террористы СБУ или ГУР, которые уже не раз доказывали делом свою способность совершать чудовищные преступления, уничтожать мирное население", - сказал Водолацкий.
По его мнению, правоохранители обязательно найдут виновных. "Будут наказаны не только исполнители, но и те, кто координировал и планировал этот бесчеловечный акт", - пояснил Водолацкий.
Депутат выразил соболезнования семьям погибших.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Виктор ВодолацкийГосдума РФКрокус Сити Холл
 
 
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