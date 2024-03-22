https://ria.ru/20240322/voda-1934417292.html

Всемирный день воды

Всемирный день воды - РИА Новости, 22.03.2024

Всемирный день воды

22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:15

2024-03-22T00:15

2024-03-22T00:15

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22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Основное внимание в рамках Всемирного дня водных ресурсов уделяется поддержке усилий по достижению цели 6 в области устойчивого развития (ЦУР 6), утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году в рамках документа "Преобразование мира: программа глобального развития до 2030 года", – водоснабжение и санитария для всех к 2030 году. В 2010 году ООН признала "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги как право человека, имеющее существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека". Несмотря на то, что 70% земной поверхности покрыто водой, почти вся она – соленая (97,5%). Доля пресных водоемов составляет около 2,5%, при этом 68,7% пресной воды находится в ледниках, льдах и вечной мерзлоте. Только 1% от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. Вода – "краеугольный камень" жизни. Она необходима, чтобы утолить жажду, помочь в сохранении здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение в области трудоустройства, что, в свою очередь, поддерживает экономическое, социальное и человеческое развитие.Однако ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно. По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы пресной воды на планете сократились за последние 20 лет более чем на 20%. По данным ООН, около двух миллиардов человек во всем мире не имеют доступа к безопасным системам питьевого водоснабжения, 3,6 миллиарда человек не обеспечены безопасными услугами санитарии, у 2,3 миллиарда – нет доступа к основным удобствам для мытья рук. Во всем мире 42% бытовых сточных вод не проходят надлежащую очистку, что наносит ущерб экосистемам и здоровью человека. Ежегодно более 800 тысяч человек умирают от болезней, вызванных употреблением воды плохого качества, вследствие плохих санитарных условий и низкого уровня гигиены. Согласно прогнозам, при сохранении текущих тенденций роста населения, урбанизации, потребления уже к 2050 году более пяти миллиардов человек будут испытывать проблемы с водой. К 2070 году подобный прогноз может реализоваться для 44 миллионов жителей Центральной и Южной Европы. Россия относится к странам, наиболее обеспеченным водными ресурсами. По объему суммарного годового речного стока наша страна занимает второе место в мире после Бразилии и лидирует по запасам пресных вод – в России сосредоточено более 20% мировых ресурсов. На территории нашей страны насчитывается почти три миллиона рек и 2,7 миллиона озер. В одном только Байкале содержится 20% мировых запасов пресной воды. Водные ресурсы России представлены хорошо развитой речной сетью и системой озер, относящихся к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также к бессточным внутренним бассейнам, крупнейшим из которых является бассейн Каспийского моря. Водные ресурсы России также сосредоточены в болотах, ледниках и снежниках, подземных водах. Для удовлетворения внутренних потребностей России ежегодно достаточно лишь 2% воды, имеющихся в распоряжении страны. При этом целый ряд регионов испытывает недостаток в воде, что связано, главным образом, с неравномерным распределением водных ресурсов на территории России – на наиболее освоенные районы ее европейской части, где сосредоточено более 80% населения и производительных сил, приходится не более 10-15% водных ресурсов.Водное изобилие накладывает на государство особую ответственность за сохранение этого важнейшего природного ресурса. Основными проблемами в области использования водных ресурсов являются расточительное водопользование, а также неудовлетворительное качественное состояние ресурсов вод из-за избыточной антропогенной нагрузки.Ежегодно мероприятия в рамках проведения Всемирного дня водных ресурсов направлены на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов.В 2024 году этой темой стала "Вода для мира". Вода – это не только ресурс, который можно использовать и за который можно конкурировать, это право человека, неотъемлемое от любого аспекта жизни. Сотрудничая в области водных ресурсов, представители разных государств должны способствовать гармонии, процветанию и повышению устойчивости к общим проблемам.Во Всемирный день водных ресурсов во многих странах мира проводятся различные мероприятия – семинары, конференции, флэшмобы, посвященные сохранению и рациональному использованию водных ресурсов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, бразилия, всемирный день воды, оон