https://ria.ru/20240322/vnukovo-1935068746.html

Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности

Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности - РИА Новости, 22.03.2024

Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности

Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:14

2024-03-22T22:14

2024-03-22T22:14

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

москва

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "В Международном аэропорту Внуково усилены меры безопасности. В частности, усилен контроль входных групп и периметра аэропорта. Служба авиационной безопасности аэропорта Внуково совместно с правоохранительными органами в усиленном режиме проводят досмотровые мероприятия при входе и выходе в\из аэровокзального комплекс(а), а также под усиленным контролем прилегающие территории аэропорта Внуково", - сказал представитель аэропорта. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240322/domodedovo-1935060446.html

россия

красногорск

москва

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россия, красногорск, москва, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия