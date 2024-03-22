https://ria.ru/20240322/vnukovo-1935068746.html
Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности
Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности - РИА Новости, 22.03.2024
Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности
Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:14
2024-03-22T22:14
2024-03-22T22:14
теракт в "крокус сити холле"
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красногорск
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крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "В Международном аэропорту Внуково усилены меры безопасности. В частности, усилен контроль входных групп и периметра аэропорта. Служба авиационной безопасности аэропорта Внуково совместно с правоохранительными органами в усиленном режиме проводят досмотровые мероприятия при входе и выходе в\из аэровокзального комплекс(а), а также под усиленным контролем прилегающие территории аэропорта Внуково", - сказал представитель аэропорта. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240322/domodedovo-1935060446.html
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россия, красногорск, москва, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Красногорск, Москва, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности
Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности на фоне ЧП в "Крокус Сити Холле"