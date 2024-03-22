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Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ - РИА Новости, 22.03.2024
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15:35 22.03.2024 (обновлено: 15:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vnedorozhniki-1934955049.html
Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ
Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ - РИА Новости, 22.03.2024
Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ
Сотрудники Драгунского дома-интерната в Любинском районе Омской области передали бойцам в зону СВО два внедорожника УАЗ, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:35
2024-03-22T15:36
надежные люди
омская область
донбасс
омск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники Драгунского дома-интерната в Любинском районе Омской области передали бойцам в зону СВО два внедорожника УАЗ, рассказали в пресс-службе областного правительства. Автомобили отправят командирам военных бригад. Помимо того, Драгунский дом-интернат продолжает собирать необходимые вещи для бойцов СВО. Ко Дню Победы военнослужащим отправят еще один гуманитарный груз от сотрудников учреждения. Помогать в этом им будут подопечные интерната, которые плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки для солдат. "Сотрудники Драгунского дома-интерната передали бойцам два внедорожника УАЗ повышенной проходимости. Один из них - грузопассажирский - фактически является правнуком советской армейской техники и теперь послужит нынешним фронтовикам", - сообщили в пресс-службе. Машины передали из собственного автопарка дома-интерната. Автомобили в хорошем рабочем состоянии, но перед отправкой в зону СВО пройдут дополнительное техническое обслуживание. Передачей транспортных средств в Донбасс занимается волонтер, представитель Благотворительного фонда помощи соотечественникам "Великое отечество" в Омске Сергей Королев.
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омская область, донбасс, омск, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Омская область, Донбасс, Омск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСотрудники Драгунского дома-интерната передали на фронт два внедорожника
Сотрудники Драгунского дома-интерната передали на фронт два внедорожника - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники Драгунского дома-интерната в Любинском районе Омской области передали бойцам в зону СВО два внедорожника УАЗ, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Автомобили отправят командирам военных бригад. Помимо того, Драгунский дом-интернат продолжает собирать необходимые вещи для бойцов СВО. Ко Дню Победы военнослужащим отправят еще один гуманитарный груз от сотрудников учреждения. Помогать в этом им будут подопечные интерната, которые плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки для солдат.
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСотрудники Драгунского дома-интерната передали на фронт два внедорожника
Сотрудники Драгунского дома-интерната передали на фронт два внедорожника - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Сотрудники Драгунского дома-интерната передали на фронт два внедорожника
"Сотрудники Драгунского дома-интерната передали бойцам два внедорожника УАЗ повышенной проходимости. Один из них - грузопассажирский - фактически является правнуком советской армейской техники и теперь послужит нынешним фронтовикам", - сообщили в пресс-службе.
Машины передали из собственного автопарка дома-интерната. Автомобили в хорошем рабочем состоянии, но перед отправкой в зону СВО пройдут дополнительное техническое обслуживание. Передачей транспортных средств в Донбасс занимается волонтер, представитель Благотворительного фонда помощи соотечественникам "Великое отечество" в Омске Сергей Королев.
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Надежные людиОмская областьДонбассОмскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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