https://ria.ru/20240322/vnedorozhniki-1934955049.html
Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ
Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ - РИА Новости, 22.03.2024
Омский дом-интернат передал в зону СВО два внедорожника УАЗ
Сотрудники Драгунского дома-интерната в Любинском районе Омской области передали бойцам в зону СВО два внедорожника УАЗ, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:35
2024-03-22T15:35
2024-03-22T15:36
надежные люди
омская область
донбасс
омск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934956166_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_15ca2093e305bedde73596b28d96f2e7.jpg
ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники Драгунского дома-интерната в Любинском районе Омской области передали бойцам в зону СВО два внедорожника УАЗ, рассказали в пресс-службе областного правительства. Автомобили отправят командирам военных бригад. Помимо того, Драгунский дом-интернат продолжает собирать необходимые вещи для бойцов СВО. Ко Дню Победы военнослужащим отправят еще один гуманитарный груз от сотрудников учреждения. Помогать в этом им будут подопечные интерната, которые плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки для солдат. "Сотрудники Драгунского дома-интерната передали бойцам два внедорожника УАЗ повышенной проходимости. Один из них - грузопассажирский - фактически является правнуком советской армейской техники и теперь послужит нынешним фронтовикам", - сообщили в пресс-службе. Машины передали из собственного автопарка дома-интерната. Автомобили в хорошем рабочем состоянии, но перед отправкой в зону СВО пройдут дополнительное техническое обслуживание. Передачей транспортных средств в Донбасс занимается волонтер, представитель Благотворительного фонда помощи соотечественникам "Великое отечество" в Омске Сергей Королев.
https://ria.ru/20240321/podarki-1934690425.html
омская область
донбасс
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934956166_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_8b16d3e1f5eb2a695e2039dff3c35161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, донбасс, омск, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Омская область, Донбасс, Омск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники Драгунского дома-интерната в Любинском районе Омской области передали бойцам в зону СВО два внедорожника УАЗ, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Автомобили отправят командирам военных бригад. Помимо того, Драгунский дом-интернат продолжает собирать необходимые вещи для бойцов СВО. Ко Дню Победы военнослужащим отправят еще один гуманитарный груз от сотрудников учреждения. Помогать в этом им будут подопечные интерната, которые плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки для солдат.
"Сотрудники Драгунского дома-интерната передали бойцам два внедорожника УАЗ повышенной проходимости. Один из них - грузопассажирский - фактически является правнуком советской армейской техники и теперь послужит нынешним фронтовикам", - сообщили в пресс-службе.
Машины передали из собственного автопарка дома-интерната. Автомобили в хорошем рабочем состоянии, но перед отправкой в зону СВО пройдут дополнительное техническое обслуживание. Передачей транспортных средств в Донбасс
занимается волонтер, представитель Благотворительного фонда помощи соотечественникам "Великое отечество
" в Омске
Сергей Королев.
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО