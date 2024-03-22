Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе "ВКонтакте", по состоянию на 23:00 мск зафиксировано более двух тысяч жалоб, однако соцсеть сообщила РИА Новости, что работа сервисов уже восстановлена."Доступность сервисов "ВКонтакте" полностью восстановлена", — сказали в пресс-службе соцсети.Ранее компания рассказала агентству, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов из-за повышенной нагрузки, но компания работает над восстановлением доступа в полном объеме.Согласно данным сервиса Downradar, большинство жалоб поступает из Москвы.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 22 мар —РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе "ВКонтакте", по состоянию на 23:00 мск зафиксировано более двух тысяч жалоб, однако соцсеть сообщила РИА Новости, что работа сервисов уже восстановлена.
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"Доступность сервисов "ВКонтакте" полностью восстановлена", — сказали в пресс-службе соцсети.
Ранее компания рассказала агентству, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов из-за повышенной нагрузки, но компания работает над восстановлением доступа в полном объеме.
Согласно данным сервиса Downradar, большинство жалоб поступает из Москвы.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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