https://ria.ru/20240322/vkontakte-1935084776.html

Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"

Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте" - РИА Новости, 22.03.2024

Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"

Россияне сообщают о сбое в работе "ВКонтакте", по состоянию на 23:00 мск зафиксировано более двух тысяч жалоб, однако соцсеть сообщила РИА Новости, что работа... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:50

2024-03-22T22:50

2024-03-22T23:21

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе "ВКонтакте", по состоянию на 23:00 мск зафиксировано более двух тысяч жалоб, однако соцсеть сообщила РИА Новости, что работа сервисов уже восстановлена."Доступность сервисов "ВКонтакте" полностью восстановлена", — сказали в пресс-службе соцсети.Ранее компания рассказала агентству, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов из-за повышенной нагрузки, но компания работает над восстановлением доступа в полном объеме.Согласно данным сервиса Downradar, большинство жалоб поступает из Москвы.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия