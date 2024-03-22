https://ria.ru/20240322/uzbekistan-1935085008.html

МИД Узбекистана решительно осудил теракт, совершенный в "Крокус Сити"

МИД Узбекистана решительно осудил теракт, совершенный в "Крокус Сити" - РИА Новости, 22.03.2024

МИД Узбекистана решительно осудил теракт, совершенный в "Крокус Сити"

МИД Узбекистана решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:51

2024-03-22T22:51

2024-03-22T23:10

теракт в "крокус сити холле"

узбекистан

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. МИД Узбекистана решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, говорится в заявлении министерства."Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный в ТЦ "Крокус Сити", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД.В ведомстве отметили, что терроризму не может быть никакого оправдания."Призываем к единодушному неприятию подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших", - добавили в МИД.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

узбекистан, крокус сити холл, московская область (подмосковье)