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МИД Узбекистана решительно осудил теракт, совершенный в "Крокус Сити"
МИД Узбекистана решительно осудил теракт, совершенный в "Крокус Сити" - РИА Новости, 22.03.2024
МИД Узбекистана решительно осудил теракт, совершенный в "Крокус Сити"
МИД Узбекистана решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:51
2024-03-22T22:51
2024-03-22T23:10
теракт в "крокус сити холле"
узбекистан
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. МИД Узбекистана решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, говорится в заявлении министерства."Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный в ТЦ "Крокус Сити", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД.В ведомстве отметили, что терроризму не может быть никакого оправдания."Призываем к единодушному неприятию подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших", - добавили в МИД.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Узбекистан, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. МИД Узбекистана решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, говорится в заявлении министерства.
"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный в ТЦ "Крокус Сити", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД.
В ведомстве отметили, что терроризму не может быть никакого оправдания.
«
"Призываем к единодушному неприятию подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших", - добавили в МИД.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.