Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным
Адмирал Бауэр: Украина точно будет членом НАТО, вопрос только в сроках
© Admiral Rob Bauer/XПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
© Admiral Rob Bauer/X
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным.
Такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о возможных результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.
"Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно", - приводит издание слова Бауэра в материале, опубликованном на своем сайте. При этом Бауэр подчеркнул, что одно из условий для членства - это отсутствие боевых действий на территории Украины, а они, по его словам, скоро не закончатся.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.