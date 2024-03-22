https://ria.ru/20240322/ukraina-1934999241.html

Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным

Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным - РИА Новости, 22.03.2024

Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:37

2024-03-22T17:37

2024-03-22T17:37

в мире

украина

роб бауэр

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934969359_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_94b7b99e0da85890fede39e743b33ea0.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным. Такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о возможных результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. "Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно", - приводит издание слова Бауэра в материале, опубликованном на своем сайте. При этом Бауэр подчеркнул, что одно из условий для членства - это отсутствие боевых действий на территории Украины, а они, по его словам, скоро не закончатся. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, роб бауэр, нато