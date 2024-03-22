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Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным - РИА Новости, 22.03.2024
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17:37 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934999241.html
Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным
Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным - РИА Новости, 22.03.2024
Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:37
2024-03-22T17:37
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным. Такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о возможных результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. "Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно", - приводит издание слова Бауэра в материале, опубликованном на своем сайте. При этом Бауэр подчеркнул, что одно из условий для членства - это отсутствие боевых действий на территории Украины, а они, по его словам, скоро не закончатся. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, украина, роб бауэр, нато
В мире, Украина, Роб Бауэр, НАТО
Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным

Адмирал Бауэр: Украина точно будет членом НАТО, вопрос только в сроках

© Admiral Rob Bauer/XПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
© Admiral Rob Bauer/X
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным.
Такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о возможных результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.
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"Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно", - приводит издание слова Бауэра в материале, опубликованном на своем сайте. При этом Бауэр подчеркнул, что одно из условий для членства - это отсутствие боевых действий на территории Украины, а они, по его словам, скоро не закончатся.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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