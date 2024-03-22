Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 22.03.2024 (обновлено: 17:17 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html
СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием
СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием
Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:01
2024-03-22T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934994162_0:225:2954:1887_1920x0_80_0_0_c42af2803c308e11a1c195d974666daa.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества российских войск и неопределенности с поставками оружия из США, сообщает издание Wall Street Journal. Отмечая широкое использование ВСУ дронов "в воздухе и на море", издание пишет, что Украина пытается активизировать применение "беспилотных наземных транспортных средств, также известных как UGV". В публикации приводятся слова Натальи Кушнерской - руководителя украинского правительственного агентства Brave1, изучающего предложения по новому вооружению. По ее словам, из более чем 1,3 тысячи предложений, поданных в Brave1 с начала конфликта, более 140 касаются UGV. Агентство отмечает, что более 50 прототипов UGV были испытаны в условиях, близких к боевым, на данный момент оно выдало 56 грантов для 41 проекта. Wall Street Journal считает, что, делая упор на беспилотники, Киев пытается разработать собственное "ключевое вооружение" на фоне продвижения российских войск и неопределенности с будущими поставками из США. При этом эксперты отмечают ряд проблем, связанных с сухопутными дронами, в частности то, что крайне неровная местность, на которой они используются, снижает дальность их действия. Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Российские подразделения в зоне СВО выдавливают противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах, сообщил в среду на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934994162_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_00348928b5828824e816200a4e5652f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием

WSJ: Украина пытается развивать наземные БПЛА из-за проблем с помощью США

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинский наземный беспилотник "ГНОМ" на презентации в Киеве
Украинский наземный беспилотник ГНОМ на презентации в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинский наземный беспилотник "ГНОМ" на презентации в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества российских войск и неопределенности с поставками оружия из США, сообщает издание Wall Street Journal.
Отмечая широкое использование ВСУ дронов "в воздухе и на море", издание пишет, что Украина пытается активизировать применение "беспилотных наземных транспортных средств, также известных как UGV".
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
В публикации приводятся слова Натальи Кушнерской - руководителя украинского правительственного агентства Brave1, изучающего предложения по новому вооружению. По ее словам, из более чем 1,3 тысячи предложений, поданных в Brave1 с начала конфликта, более 140 касаются UGV. Агентство отмечает, что более 50 прототипов UGV были испытаны в условиях, близких к боевым, на данный момент оно выдало 56 грантов для 41 проекта.
Wall Street Journal считает, что, делая упор на беспилотники, Киев пытается разработать собственное "ключевое вооружение" на фоне продвижения российских войск и неопределенности с будущими поставками из США. При этом эксперты отмечают ряд проблем, связанных с сухопутными дронами, в частности то, что крайне неровная местность, на которой они используются, снижает дальность их действия.
Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Российские подразделения в зоне СВО выдавливают противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах, сообщил в среду на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала