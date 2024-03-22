https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html

СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием

СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ: Киев пытается развивать наземные беспилотники из-за проблем с оружием

Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:01

2024-03-22T17:01

2024-03-22T17:17

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества российских войск и неопределенности с поставками оружия из США, сообщает издание Wall Street Journal. Отмечая широкое использование ВСУ дронов "в воздухе и на море", издание пишет, что Украина пытается активизировать применение "беспилотных наземных транспортных средств, также известных как UGV". В публикации приводятся слова Натальи Кушнерской - руководителя украинского правительственного агентства Brave1, изучающего предложения по новому вооружению. По ее словам, из более чем 1,3 тысячи предложений, поданных в Brave1 с начала конфликта, более 140 касаются UGV. Агентство отмечает, что более 50 прототипов UGV были испытаны в условиях, близких к боевым, на данный момент оно выдало 56 грантов для 41 проекта. Wall Street Journal считает, что, делая упор на беспилотники, Киев пытается разработать собственное "ключевое вооружение" на фоне продвижения российских войск и неопределенности с будущими поставками из США. При этом эксперты отмечают ряд проблем, связанных с сухопутными дронами, в частности то, что крайне неровная местность, на которой они используются, снижает дальность их действия. Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Российские подразделения в зоне СВО выдавливают противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах, сообщил в среду на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины